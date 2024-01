Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo no Campo Nobre

Um homem, de 41 anos, foi preso por porte ilegal de arma de fogo nesta terça-feira (23), no Bairro Campo Nobre, em Campo Grande.

Conforme as informações policiais, uma equipe do GOI (Grupo de Operações e Investigações), receberam informações de que o homem estaria no local em uma caminhonete verde, portando um revólver.

Quando as equipes chegaram ao endereço indicado e o abordaram, ele negou estar armado, no entanto, durante buscas no automóvel os policiais encontraram um revólver da marca Taurus, calibre .32, com uma munição intacta.

Diante disso foi dada voz de prisão ao homem, que foi conduzido para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Deixe seu Comentário

Leia Também