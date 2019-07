Homem é preso por porte ilegal de arma

O Batalhão de Choque da Polícia Militar prendeu na noite do útilmo domingo (29), Willyan Vieira Dias, 29 anos, que estava portanto uma arma de fogo em um bar na rua Baoba, no Moreninha III.

A polícia estava em ronda quando recebeu uma denúncia anônima de que o indíviduo estaria no bar, com duas armas de fogo, assim que a polícia chegou ao local para verificar, Willyan jogou um revólver no chão, porém enquanto a PM fazia a revista achou com ele também um simulacro que é uma réplica idêntica a uma arma, porém não efetua disparos.

Para averiguar o caso a polícia foi até a casa de Willyan onde encontrou quatro munições intactas de calibre 9 milímetros. O que levou a PM dar voz de prisão por porte ilegal de arma de fogo, encaminhando o caso à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Piratininga.

