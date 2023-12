Homem é preso por posse ilegal de arma de fogo durante operação contra caçadores

Homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso por posse ilegal de arma de fogo enquanto caçava ilegalmente na região conhecida por Coloninha, município de Rio Verde de Mato Grosso. A prisão aconteceu durante a terça-feira (26).

Conforme as informações policiais, uma denúncia anônima levou as equipes até o homem. Foram vistoriados alguns ranchos, não sendo localizada nenhuma carne de caça.

Porém, durante a vistoria nos veículos que estavam no local, foram localizadas três armas, sendo uma pistola cal. 40, um revólver cal. 38 e uma carabina cal. 22 com luneta acoplada.

As documentações do revólver e da pistola foram apresentadas, porém, o proprietário da carabina, morador de Santa Catarina, informou que não possuía documento que o autorizasse a estar com a arma.

Em razão da irregularidade, o homem foi preso em flagrante pela posse ilegal de arma e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil onde foi apresentado juntamente com a arma, a luneta e um carregador com duas munições.

Deixe seu Comentário

Leia Também