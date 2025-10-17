Menu
Polícia

Homem é preso por receptação após comprar produtos furtados em Campo Grande

Ao ser preso, ele negou ter cometido o furto, mas afirmou ter adquirido os itens por valores compatíveis com seu estado de conservação

17 outubro 2025 - 18h24Brenda Assis

Homem, de 33 anos, foi preso por receptação de objetos furtados de uma residência no bairro Iracy Coelho, em Campo Grande.

Conforme as informações divulgadas pela Polícia Civil, após o registro do furto, investigadores da especializada iniciaram diligências para identificar os autores do crime. Durante as apurações, a equipe chegou a um comércio de móveis usados localizado no Jardim Centenário, onde parte dos objetos subtraídos havia sido revendida.

O responsável pelo estabelecimento informou ter adquirido os itens por valores compatíveis com seu estado de conservação. A partir dessa informação, os policiais chegaram até o homem.

Ao ser questionado, ele negou ter cometido o furto, mas admitiu ter comprado os produtos de outra pessoa e, posteriormente, os repassado ao comércio.

Diante da confissão, ele acabou sendo preso em flagrante pelo crime de receptação. Entre os bens recuperados estão um fogão, uma bicicleta, uma roçadeira, uma moto elétrica e um botijão de gás. Todos foram restituídos à vítima.

O suspeito foi conduzido à sede da DERF (Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos), onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. Já o inquérito referente ao furto, inicialmente registrado na 5ª Delegacia de Polícia, seguirá sob investigação, com o objetivo de identificar os autores do crime.

