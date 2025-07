Homem é preso por se masturbar em parque de Dourados

Homem, de 48 anos, foi preso por se masturbar em um parque durante na tarde de terça-feira (16), no Bairro Jardim América, em Dourados.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um possível caso de tentativa de estupro. Ao chega no local, algumas testemunhas detalharam que o suspeito estava se masturbando no meio do espaço.

Em determinado momento, ele teria se aproximado de uma criança, que se assustou e correu para o colo da mãe. Ao notar o que estava acontecendo, a mulher deixou o local com a filha. Com medo de represálias, o suspeito se escondeu no banheiro.

Durante conversa com a PM, o suspeito negou os fatos relatados por testemunhas. Ele ainda ficou preso no banheiro por um tempo até se entregar as autoridades. Por conta do nervosismo da situação, o homem precisou ser algemado.

O caso foi levado para a DEPAC (Delegacia Especializada de Pronto Atendimento Comunitário) e registrado como ato obsceno.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também