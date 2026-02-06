Homem é preso por sequestrar e ameaçar matar esposa em Naviraí

Um homem de 49 anos foi preso em flagrante nesta quinta-feira (5), em Naviraí, suspeito de agredir, ameaçar e manter a companheira, de 51 anos, em cárcere privado.

A prisão foi feita pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), com apoio da Delegacia Regional de Polícia (DRP).

Segundo a Polícia Civil, a vítima relatou que o homem chegou à residência durante a madrugada em visível estado de embriaguez. Ao saber que ela pretendia deixar o local, ele teria iniciado agressões físicas e verbais, além de ameaçá-la de morte.

Ainda conforme o depoimento, o suspeito impediu que a mulher saísse da casa. Ela conseguiu fugir ao aproveitar um momento de distração do agressor, escapando pela garagem e pedindo ajuda.

Após a denúncia, equipes policiais realizaram diligências e localizaram o homem, que foi preso em flagrante. Ele foi encaminhado à delegacia e permanece à disposição da Justiça.

O caso é investigado pela Polícia Civil.

