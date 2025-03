Homem Ã© preso por sequestrar o filho de 7 anos e ameaÃ§ar matar trÃªs pessoas na Capital

Homem, de 29 anos, sequestrou o filho, de apenas 7 anos, durante o domingo (2), no bairro Jóquei Club, em Campo Grande. Além disso, ele ameaçou matar três menores e a ex-mulher.

Conforme o registro policial, a mulher saiu para trabalhar e deixou o filho de 17 anos cuidando dos menores, de 7 e 8 anos. Porém, durante a ausência da genitora das crianças, o autor apareceu no imóvel exigindo ver os filhos.

Assustado, o adolescente ligou para a mãe contando o que teria acontecido, já que o homem disse: ‘a hora que eu achar essas crianças vou matar elas’, pouco depois de ser informado que os menores estavam brincando em um parquinho das proximidades.

Diante da situação, a Polícia Militar foi acionada e ao chegar, perceberam que o autor havia levado o menino de 7 anos. Os militares foram até o imóvel do homem, onde resgataram o menor.

Para as autoridades, as crianças detalharam que o autor chegou no parque já puxando o menor pelo braço. Ainda no local, ele ameaçou matar o irmão da vítima, caso resistisse a ação. Enquanto isso, a criança de 8 anos fugiu correndo e pediu por socorro.

Diante da situação, o homem foi preso em flagrante e passou por audiência de custódia nesta terça-feira (4).

