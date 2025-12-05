Homem é preso por tentar matar desafeto com golpes de facão no Coronel Antonino

Um homem de 52 anos foi preso na manhã desta sexta-feira (5) após golpear um desafeto com um facão na Rua Rio de Janeiro, no bairro Coronel Antonino, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar passava pela região quando foram acionados por moradores, que informaram que havia um homem esfaqueado e que o agressor ainda estava na esquina segurando um facão.

Com o homem, os policiais apreenderam um facão de cortar cana de cerca de 50 centímetros, apontado como a arma usada no ataque.

O Corpo de Bombeiros, prestou atendimento ao homem ferido, de 36 anos. A vítima sofreu um corte profundo na cabeça e foi encaminhada para Santa Casa, onde aguardava exame de tomografia.

Questionado sobre sua identificação, o suspeito afirmou se chamar Antônio. Porém, durante revista pessoal, os policiais encontraram uma carteira de identidade em nome de outra pessoa, momento que acabou confessando ser seu verdadeiro nome. Ele teria tentado se passar pelo irmão.

O homem tinha um corte no lábio superior e foi levado à UPA Coronel Antonino, onde passou por sutura feita pela médica plantonista. Depois, foi liberado e levado para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde os fatos foram registrados como lesão corporal dolosa, tentativa de homicídio e falsa identidade.

