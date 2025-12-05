Menu
Menu Busca sexta, 05 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Polícia

Homem é preso por tentar matar desafeto com golpes de facão no Coronel Antonino

A vítima foi atingida por um golpe na região da cabeça

05 dezembro 2025 - 16h24Brenda Assis
FacãoFacão   (Imagem ilustrativa )

Um homem de 52 anos foi preso na manhã desta sexta-feira (5) após golpear um desafeto com um facão na Rua Rio de Janeiro, no bairro Coronel Antonino, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar passava pela região quando foram acionados por moradores, que informaram que havia um homem esfaqueado e que o agressor ainda estava na esquina segurando um facão.

Com o homem, os policiais apreenderam um facão de cortar cana de cerca de 50 centímetros, apontado como a arma usada no ataque.

O Corpo de Bombeiros, prestou atendimento ao homem ferido, de 36 anos. A vítima sofreu um corte profundo na cabeça e foi encaminhada para Santa Casa, onde aguardava exame de tomografia.

Questionado sobre sua identificação, o suspeito afirmou se chamar Antônio. Porém, durante revista pessoal, os policiais encontraram uma carteira de identidade em nome de outra pessoa, momento que acabou confessando ser seu verdadeiro nome. Ele teria tentado se passar pelo irmão.

O homem tinha um corte no lábio superior e foi levado à UPA Coronel Antonino, onde passou por sutura feita pela médica plantonista. Depois, foi liberado e levado para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde os fatos foram registrados como lesão corporal dolosa, tentativa de homicídio e falsa identidade.

Reportar Erro
Energisa Nov-Dez 25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Imagem ilustrativa
Polícia
Mulher é presa por cortar virilha do filho de 6 anos para evitar abuso
O acidente aconteceu na noite de ontem
Polícia
Carro funerário capota ao desviar de animal na MS-396, em Santa Rita do Pardo
O caso aconteceu na noite de ontem
Polícia
Homem é preso horas após bater em mulher com barra de ferro em Dourados
Dupla foi presa em flagrante
Polícia
Casal é preso sob suspeita de matar homem a facadas e pauladas em Dourados
Casal de Três Lagoas morre durante acidente em rodovia de Goiás
Polícia
Casal de Três Lagoas morre durante acidente em rodovia de Goiás
Ilustrativa
Polícia
Jovem é preso pelo Choque ao ser flagrado com arma em Campo Grande
Caso foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Homem é esfaqueado no pescoço durante festa no Nova Lima
Hospital Municipal de Batayporã
Polícia
Mulher sofre fratura na costela após ser espancada pelo ex em Batayporã
Mária de Fátima, morta pela prima e jogada na BR-262, em Campo Grande
Polícia
Morta pela prima, mulher se refugiava na Capital após fugir de violência doméstica em MG
A prisão foi efetuada pela Força Tática da 11ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar)
Polícia
Foragidos da Justiça, envolvidos em roubo, são capturados pela PM na região norte

Mais Lidas

Arquivo Pessoal
Geral
Adolescente desaparecida é encontrada em Campo Grande
Eles afirmam que a ausência do convite impactou emocionalmente o menino
Cidade
Criança autista de 6 anos não foi convidada para formatura em EMEI nas Moreninhas
Câmera flagrou um dos assaltos -
Polícia
VÍDEO: ROMU apreende adolescente após assaltos violentos em Campo Grande
Picape capotou após colisão
Trânsito
Motorista de picape morre em acidente entre Amambai e Ponta Porã