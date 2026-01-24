Menu
Polícia

Homem é preso por tentativa de feminicídio em Ribas do Rio Pardo

Ele tentou matar a companheira esfaqueada durante a madrugada

24 janeiro 2026 - 17h11Brenda Assis
O crime aconteceu na madrugada de hojeO crime aconteceu na madrugada de hoje   (Reprodução)

Um homem foi preso na madrugada deste sábado (24) por tentativa de feminicídio no bairro Estoril IV, em Ribas do Rio Pardo, a 97 km de Campo Grande. Além desse crime, ele também vai responder por violência doméstica, resistência e desobediência.

De acordo com as informações divulgadas pelo site Ribas Ordinário, a equipe da Polícia Militar foi acionada após denúncia de um caso de violência doméstica. Ao chegar ao local, os policiais flagraram o suspeito portando uma faca e avançando contra a vítima, uma mulher de 29 anos. Conforme a PM, o homem já possuía uma medida protetiva de urgência em vigor.

Durante a abordagem, o homem desobedeceu às ordens policiais e resistiu à prisão. Diante da situação e para conter a agressão, os policiais utilizaram munição de elastômero, com o objetivo de preservar a integridade física da vítima.

Após a intervenção, tanto a mulher quanto o autor foram socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal, onde passaram por exame de corpo de delito. No local da ocorrência, a polícia apreendeu duas facas e uma barra de ferro, que teriam sido usadas na tentativa de agressão.

Ainda segundo a Polícia Militar, o homem possui histórico de violência doméstica e já havia sido preso anteriormente por crimes semelhantes. Em razão das lesões sofridas durante a ação policial, ele será transferido para Campo Grande, onde permanecerá sob custódia.

