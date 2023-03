Homem Ã© preso por torturar e queimar esposa e filha com arameÂ quenteÂ emÂ MS

Homem, de 32 anos, foi preso na manhã desta terça-feira (21) por torturar e agredir a esposa e a filha, ainda adolescente, na cidade de Porto Murtinho. Denúncias anônimas levaram a Polícia Militar até o autor.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe foi acionada pelo Conselho Tutelar para ir até uma residência pois no local duas pessoas estariam sendo vítimas de maus-tratos.

Ao chegarem encontraram com a mulher do autor, quando perguntaram sobre sua filha, a adolescente saiu chorando de dentro do quarto. Ela contou que seu pai a havia deixado marcas em seus braços após uma ‘surra’ de cinto e mostrou que havia sangue escorrendo pela sua perna esquerda após ser queimada com arame quente.

As agressões vêm acontecendo com frequência e a menina disse já ter apanhado com mangueira de motosserra, cinto de couro, fivela de cinto e levou tapas no rosto. Ela contou ainda que a mãe sabe que a filha está apanhando, mas não faz nada pois também é vítima do marido.

Na madrugada de hoje, a menor apanhou porque foi até a igreja localizada na região. Antes de sair para o trabalho, o pai chegou a ameaçar dizendo: “Não é para sair de casa, porque se sair vai apanhar até desmaiar”.

Para a polícia, a adolescente contou ainda que já viu a mãe ser torturada com um pedaço de arame quente que ele esquentou no fogo até ficar vermelho e depois encostou na esposa. Quando perguntada, a mulher disse ter sido queimada porque o homem viu ela conversando com um conhecido no mercado.

Vítimas de cárcere privado, as duas não podiam sair de casa, pois sempre que saem acabam sofrendo consequência - sendo agredidas. A mãe da menina contou nunca ter procurado a polícia para denunciar o caso por medo das ameaças feitas pelo marido, uma vez que ele dizia que ao sair da prisão iria matá-la.

O autor foi preso em flagrante pela Polícia Militar em uma fazenda, enquanto trabalhava e levado para a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também