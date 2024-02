Homem é preso por tráfico de drogas no Tijuca

Um homem de 36 anos de idade foi preso durante trabalho do Grupo de Operações e Investigações (GOI), na noite de ontem (3), no Jardim Tijuca, em Campo Grande

Segundo apurado, uma equipe do GOI tomou conhecimento de que havia um indivíduo vendendo drogas em uma esquina conhecida no bairro. Os policiais foram até o local, onde flagraram N.F.S. tentando fugir com um recipiente contendo várias porções de pasta base.

Quando foi alcançado, jogou a droga fora. Ele foi abordado e os policiais civis localizaram o recipiente contendo trinta e duas porções de pasta base de cocaína.

Ele foi apresentado à Autoridade Policial que deliberou pela prisão em flagrante.

