Homem é preso por vender bebidas alcoólicas para menores de idade em Corumbá

Homem, de 24 anos, foi preso por vender bebida alcoólica a menores de idade. A prisão foi realizada durante a tarde de terça-feira (6), no bairro Popular Nova, em Corumbá.

Conforme as informações policiais, a prisão faz parte da Operação Caminhos Seguros, deflagrada pela Polícia Civil, por meio da DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente).

A ação foi realizada por policiais da DEPCA, em virtude de um mandado de prisão, com sentença definitiva transitada em julgado.

O homem foi preso pelo crime do artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA): “vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar a criança ou adolescente, mesmo que gratuitamente, bebida alcoólica ou outros produtos que possam causar dependência física ou psíquica, sem justa causa”.

Ontem, os policiais da DEPCA também prenderam homem de 50 anos por divulgação de pornografia infantil e uma mulher, de 42 anos, também por venda de bebida alcoólica a menor de idade.

A Operação Caminhos Seguros é coordenada pelo Ministério da Justiça, com foco no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também