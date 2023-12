Homem é preso por vender cigarros estrangeiros em Campo Grande

A Operação Boas Festas visa fiscalização de estabelecimentos irregulares na venda de bebidas alcoólicas e cigarros ilegais na Capital. As ações já resultaram no fechamento de três conveniências e na prisão de uma pessoa, conforme a Polícia Civil.

As ações foram intensificadas nesta quinta-feira (28), quando foram realizadas 7 abordagens e 6 motocicletas foram removidas, 6 pessoas foram conduzidas à delegacia. Uma pessoa foi presa pela comercialização de cigarros não reconhecidos pela legislação brasileira.

Três conveniências foram fechadas por irregularidades apresentadas na documentação de funcionamento. Orientações foram realizadas aos comerciantes acerca da necessidade do cumprimento rigoroso do horário de funcionamento do alvará.

A intensificação de ações desse gênero terão continuidade neste fim de ano e começo de 2024.

As fiscalizações envolveram as delegacias: Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude (Deaij), Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon), Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar), Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops), Delegacia Especializada Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras), 6ª Delegacia de Polícia e Delegacia Especializada De Polinter e Capturas (Polinter), com apoio da Guarda Civil Municipal.

