Homem Ã© preso por xingar e ameaÃ§ar Ã¡rbitro durante campeonato de vÃ´lei em ChapadÃ£o

Um homem, de 45 anos, foi preso depois de xingar e ameaçar um árbitro, de 41 anos, durante os jogos da 2ª Copa de Voleibol entre Secretarias, no Ginásio Municipal de Esportes Carlos Archilla, na cidade de Chapadão do Sul. O caso aconteceu na noite de quarta-feira (13).

Conforme as informações do boletim de ocorrência, Polícia Militar foi acionada pois funcionários, atletas e torcedores, reclamavam que o autor estava perturbando o bom andamento dos jogos.

Sem medo, ele gritava, xingava e fazia ameaças direcionadas ao árbitro, que acabou interrompendo as as partidas até a chegada da equipe policial.

Ao chegar, os policiais tentaram conversar com o autor, mas ele alegou não ter feito nada e afirmou que não iria sair do local. Diante dos fatos, o autor recebeu voz de prisão e foi conduzido para delegacia.

Desta forma, os jogos puderam continuar sem mais interrupções. O caso foi então registrado como perturbação do trabalho ou do sossego alheios, com gritaria ou algazarra.

