Homem é preso preventivamente por tentativa de estupro com lesão grave em Paranaíba

Policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher e do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Primeira Delegacia de Polícia de Paranaíba, em atuação conjunta com o SIG de Três Lagoas, cumpriram nesta sexta-feira (16) um mandado de prisão preventiva contra um homem, de 42 anos.

O homem é investigado por tentativa de estupro com resultado de lesão grave contra uma mulher na cidade de Três Lagoas, resultando no amputamento do dedo indicador da mulher.

A investigação foi conduzida pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Três Lagoas, que diante da gravidade dos fatos, representou pela prisão cautelar do investigado, sendo o pedido deferido pelo Poder Judiciário sul-mato-grossense.

Durante as diligências, a polícia obteve informação que o indivíduo estaria escondido em uma clínica de reabilitação no município de Paranaíba.

O homem foi detido e conduzido à unidade policial para os procedimentos legais e, em seguida, será encaminhado ao sistema prisional.

