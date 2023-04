Homem é preso roubando cabos e fios de semáforo na Capital

Um homem, de 33 anos. foi preso em flagrante na manhã de segunda-feira (10), roubando fiação elétrica das instalações do semáforo no cruzamento da Avenida Vereador Thirson de Almeida com avenida Ezequiel Ferreira Lima, no bairro Guanandi, em Campo Grande.

Conforme apurado pelo JD1, uma equipe da Guarda Civil, realizava rondas na região quando foi informada por populares que um indivíduo estaria retirando os fios de energia do local.

No local, o homem estava bastante alterado, com um alicate e uma faca estava retirando pequenos pedaços de fios elétricos do quadro eletrônico que controla o semáforo, o autor já tinha retirado, aproximadamente, trinta metros de cabos elétricos das instalações.

O homem, juntamente com as ferramentas e material furtado, foram encaminhados para a Cepol (Centro Especializado de Polícia Integrada) para as providências cabíveis.

