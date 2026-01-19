Homem é preso se masturbando em carro enquanto assediava jovem em Bataguassu

Um homem de 53 anos foi preso em flagrante na manhã desta segunda-feira (19) em Bataguassu, após se masturbar dentro do próprio veículo enquanto dirigia e dirigia palavras de cunho sexual a uma jovem de 19 anos. O caso foi registrado e investigado rapidamente pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) e pelo Setor de Investigação Geral (SIG) da Primeira Delegacia de Bataguassu.

O crime ocorreu por volta das 8h, no centro da cidade. Segundo o registro policial, a vítima foi abordada pelo suspeito dentro de um carro Fiat vermelho, que passou a proferir insultos e propostas sexuais explícitas, ao mesmo tempo em que se masturbava. O homem chegou a seguir a jovem com o veículo, causando grande apreensão.

Após o registro do caso na DAM, equipes policiais iniciaram uma operação imediata, combinando patrulhamento de rua e análise de imagens de câmeras de segurança. A descrição detalhada do veículo e do suspeito permitiu a rápida localização e prisão do homem em flagrante.

O veículo e a descrição do suspeito coincidiam com os relatos da vítima, e análises técnicas posteriores das filmagens confirmaram a autoria do crime.

O homem permanece à disposição da Justiça e responderá pelo crime de importunação sexual.

