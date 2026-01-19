Menu
Menu Busca segunda, 19 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Polícia

Homem é preso se masturbando em carro enquanto assediava jovem em Bataguassu

Suspeito, de 53 anos, dirigia e proferia palavras de cunho sexual a mulher de 19 anos; prisão ocorreu poucas horas após o crime

19 janeiro 2026 - 18h10Taynara Menezes
O homem permanece à disposição da Justiça e responderá pelo crime de importunação sexual.O homem permanece à disposição da Justiça e responderá pelo crime de importunação sexual.   (Foto: PCMS)

Um homem de 53 anos foi preso em flagrante na manhã desta segunda-feira (19) em Bataguassu, após se masturbar dentro do próprio veículo enquanto dirigia e dirigia palavras de cunho sexual a uma jovem de 19 anos. O caso foi registrado e investigado rapidamente pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) e pelo Setor de Investigação Geral (SIG) da Primeira Delegacia de Bataguassu.

O crime ocorreu por volta das 8h, no centro da cidade. Segundo o registro policial, a vítima foi abordada pelo suspeito dentro de um carro Fiat vermelho, que passou a proferir insultos e propostas sexuais explícitas, ao mesmo tempo em que se masturbava. O homem chegou a seguir a jovem com o veículo, causando grande apreensão.

Após o registro do caso na DAM, equipes policiais iniciaram uma operação imediata, combinando patrulhamento de rua e análise de imagens de câmeras de segurança. A descrição detalhada do veículo e do suspeito permitiu a rápida localização e prisão do homem em flagrante.

O veículo e a descrição do suspeito coincidiam com os relatos da vítima, e análises técnicas posteriores das filmagens confirmaram a autoria do crime.

O homem permanece à disposição da Justiça e responderá pelo crime de importunação sexual.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Hospital da Santa Casa de Campo Grande
Polícia
Dupla é espancada em briga generalizada no centro de Campo Grande
Delegacia de Guia Lopes da Laguna
Polícia
Avô aproveitava ausência de mãe para estuprar a neta em Guia Lopes da Laguna
Remédios estavam em várias caixas
Polícia
VÍDEO: Câmera flagrou momento que homem joga remédios em bueiro em Nova Andradina
Flávio não resistiu aos ferimentos e morreu na praça
Polícia
VÍDEO: Imagens mostram dupla de moto invadindo praça e atirando em rapaz em Miranda
Veículo apreendido - Foto: Divulgação
Polícia
Arruaça termina com 'Uno Bomba' apreendido pela PM em Bandeirantes
Carro foi crivado de balas
Polícia
Tiroteio na Nhanhá aconteceu após desentendimento e busca por drogas
Motocicleta era único meio de locomoção do trabalhador
Polícia
Soldador de Sidrolândia vem passar o fim de semana na Capital e tem moto furtada
Menina sofria violência sexual -
Polícia
Pai é preso em Campo Grande acusado de assediar sexualmente a filha de 13 anos
Caso é investigado em Deodápolis - Foto: Ilustrativa
Polícia
Deodápolis: servidor público é socorrido após espancamento e violência sexual
Vigilante morre com mata-leão de genro após agredir vizinha em Campo Grande
Polícia
Vigilante morre com mata-leão de genro após agredir vizinha em Campo Grande

Mais Lidas

Crime aconteceu no bairro Nova Lima
Polícia
AGORA: Filho mata o próprio pai com tiro em briga no Nova Lima
Carro ficou marcado com os tiros
Polícia
AGORA: Atentado deixa carro crivado de balas e duas pessoas feridas na Nhanhá
Adolescente é apreendido com droga e dois são presos por tráfico na Capital
Polícia
Adolescente é apreendido com droga e dois são presos por tráfico na Capital
Criminosos são presos no Jardim São Lourenço após roubarem carro e serem perseguidos
Polícia
Criminosos são presos no Jardim São Lourenço após roubarem carro e serem perseguidos