Homem é preso suspeito de atrair e abusar de criança em distrito de Ivinhema

A denúncia de uma criança de seis anos, resultou na prisão de um homem de 53 anos por abuso sexual na noite de quinta-feira (27), em Amandina, distrito de Ivinhema.

Segundo apuração do Jornal da Nova, o crime teria ocorrido no final da tarde do dia anterior. Por volta das 18h, o suspeito teria chamado a menina para entrar em sua residência. Ao recusar, ela foi puxada pelo braço e levada à força para dentro do imóvel.

A vítima foi colocada sobre a cama e despida, e o autor teria usado a língua em suas partes íntimas. Assustada, a menina começou a chorar e foi ameaçada de morte, caso contasse para alguém.

A criança voltou para casa ainda com medo, mas no dia seguinte relatou o ocorrido a uma parente e, em seguida, a uma tia responsável pelos cuidados das crianças enquanto os pais trabalham e a Polícia Militar foi acionada.

Ao chegar à residência do suspeito e questioná-lo sobre os fatos, os policiais perceberam que ele demonstrou nervosismo. O homem chegou a dizer que iria se matar e pediu que os policiais atirassem nele. Apesar do comportamento alterado, negou ter chamado crianças para sua casa, afirmando apenas que oferecia acerolas.

No entanto, testemunhas relataram que, dias antes, ele também havia chamado outra menina diversas vezes para sua residência, oferecendo frutas, doces e outros atrativos.

O suspeito foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Ivinhema, onde permanece à disposição da Justiça. O Conselho Tutelar também foi acionado.

