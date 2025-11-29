Menu
Menu Busca sábado, 29 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Aguas Nov25
Polícia

Homem é preso suspeito de atrair e abusar de criança em distrito de Ivinhema

Testemunhas relataram que, dias antes, ele também havia chamado outra menina diversas vezes para sua residência, oferecendo frutas e doces

29 novembro 2025 - 09h35Da redação
GPM de Amandina GPM de Amandina   (Divulgação/PM)

A denúncia de uma criança de seis anos, resultou na prisão de um homem de 53 anos por abuso sexual na noite de quinta-feira (27),  em Amandina, distrito de Ivinhema.

Segundo apuração do Jornal da Nova, o crime teria ocorrido no final da tarde do dia anterior. Por volta das 18h, o suspeito teria chamado a menina para entrar em sua residência. Ao recusar, ela foi puxada pelo braço e levada à força para dentro do imóvel.

A vítima foi colocada sobre a cama e despida, e o autor teria usado a língua em suas partes íntimas. Assustada, a menina começou a chorar e foi ameaçada de morte, caso contasse para alguém.

A criança voltou para casa ainda com medo, mas no dia seguinte relatou o ocorrido a uma parente e, em seguida, a uma tia responsável pelos cuidados das crianças enquanto os pais trabalham e a Polícia Militar foi acionada.

Ao chegar à residência do suspeito e questioná-lo sobre os fatos, os policiais perceberam que ele demonstrou nervosismo. O homem chegou a dizer que iria se matar e pediu que os policiais atirassem nele. Apesar do comportamento alterado, negou ter chamado crianças para sua casa, afirmando apenas que oferecia acerolas.

No entanto, testemunhas relataram que, dias antes, ele também havia chamado outra menina diversas vezes para sua residência, oferecendo frutas, doces e outros atrativos.

O suspeito foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Ivinhema, onde permanece à disposição da Justiça. O Conselho Tutelar também foi acionado.

Reportar Erro
Energisa Nov-Dez 25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Imagem Ilustrativa
Polícia
Homem com mandado em aberto é preso após ameaçar ex-sogra em Mundo Novo
Foto: Nobertino Angeli
Polícia
Caminhonete é encontrada abandonada após bater em poste em Chapadão do Sul
Foto: Reprodução
Polícia
Vídeo: Jovens que faziam "arruaça" são abordados pela PM após tumulto em Bonito
Motorista é preso após ser flagrado transportando maconha em carreta na BR-040
Polícia
Motorista é preso após ser flagrado transportando maconha em carreta na BR-040
O caso foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Homem é esfaqueado por familiar e tem casa incendiada após cobrar dívida na Capital
Ele foi preso dentro do shopping
Polícia
VÍDEO: 'Papai Noel' é preso por estupro em shopping
Pai vive normalmente em casa após matar filha de 3 anos e concretar corpo na lavanderia
Polícia
Pai vive normalmente em casa após matar filha de 3 anos e concretar corpo na lavanderia
Caso foi registrado na delegacia de Três Lagoas
Polícia
Homem é preso ao tentar invadir casa em Três Lagoas: 'eu vou te matar'
Caso foi registrado na Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Corumbá
Polícia
Homem é preso por divulgar vídeo íntimo de ex em Corumbá
O acidente aconteceu na manhã de hoje
Polícia
Trabalhador que morreu em Dourados era venezuelano

Mais Lidas

Diretor da ACICG afirma que situação tem impacto direto na segurança da população.
Cidade
GCM de Campo Grande enfrenta perdas salariais e condições precárias de trabalho
Secretária Márcia Hokama
Geral
Secretária de Fazenda de Campo Grande estaria nos EUA sem planejar retorno
Suspeito foi detido e socorrido
Polícia
Homem que tentou estuprar corredora no Pq. dos Poderes invadiu Secretaria de Saúde
Ele foi preso dentro do shopping
Polícia
VÍDEO: 'Papai Noel' é preso por estupro em shopping