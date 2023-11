Homem é preso suspeito de estuprar deficiente intelectual na Capital

O homem de 27 anos, responsável pelo estupro de uma mulher PcD (pessoa com deficiência intelectual), de 44 anos, enquanto ela ia para a escola de educação especial na região da Vila Nasser, foi preso nesta terça-feira (7), através da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).

Conforme repassado pela delegada Analu Lacerda Ferraz, no dia do crime, a vítima saiu de casa de manhã e chegou à escola horas depois, suja, assustada e com mato no cabelo. “Ela relatou para o pessoal da escola o que tinha acontecido e junto com familiares vieram até a delegacia”.

Logo depois do crime, moradores do bairro teriam identificado o suspeito e levado até a Polícia Civil, no entanto, as autoridades já seguiam uma linha de investigação e descartaram o suspeito. O autor do estupro tem uma deficiência na perna, no dia também chegou a ser levado à delegacia como suspeito, mas como no vídeo das câmeras de segurança não apontava que ele 'andava diferente por causa da deficiência', foi liberado.

Assim que a investigação identificou o homem, através de imagens e testemunhas, as equipes da DEAM, começaram a coletar elementos de materialidade de autoria para que o juiz pudesse decretar a prisão, o que foi feito semana passada, no entanto, ele foi encontrado e preso nesta terça-feira (7).

A delegada Analu ainda destacou que o homem era conhecido da vítima, trabalha e mora perto do local do crime na região da Vila Nasser. "O que ajudou foi a colaboração das pessoas, do pessoal da escola, dos moradores, psicopedagogos que conseguiram extrair a informação dela, foi de suma importância, pois foi para essas profissionais que ela contou quem era o autor que se aproveitou a situação de vulnerabilidade", finalizou a delegada.

Agora, o suspeito será ouvido e passará por exames para comparação do material genético encontrado na vítima de estupro.





Deixe seu Comentário

Leia Também