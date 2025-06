Homem é preso tentando entrar no Brasil com peixes ornamentais em mala

O sistema de Vigilância Agropecuária Internacional (Vigiagro) apreendeu no Aeroporto de Guarulhos oito kinguios, peixes ornamentais conhecidos pela facilidade de adaptação e por serem bastante sociáveis. Eles estavam na bagagem despachada de um passageiro que chegou na segunda-feira (9) em voo da Holanda.

Os animais não tinham a documentação de importação exigida pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). De acordo com o Vigiagro, peixes vivos podem introduzir no país doenças de notificação obrigatória altamente contagiosas. Uma delas é a koi herpes vírus (KHV), também conhecida como vírus da nefrite intersticial da carpa e necrose branquial. A KHV é letal para carpas e kinguios, além de ser altamente transmissível e não ter tratamento eficaz.

Outro risco é a viremia da primavera das carpas (SVC), doença viral grave com potencial de risco à piscicultura nacional. Entre os sintomas desta doença aguda estão hemorragias, escurecimento da pele, olhos salientes, palidez nas brânquias e acúmulo de líquido na cavidade abdominal.

As duas doenças podem causar mortalidade em larga escala e impactos econômicos severos na aquicultura brasileira. Produtos de origem animal só podem entrar no país com a expressa autorização do Mapa.

