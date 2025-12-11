Menu
Homem é preso tentando matar a ex em Alcinópolis: 'de hoje você não passa, capeta'

A vítima afirmou que já era a segunda vez que o suspeito ia em sua residência para proferir ameaças e que não possuía aparelho celular para acionar a polícia

11 dezembro 2025 - 16h11Brenda Assis

Homem  de 74 anos foi preso em flagrante após ameaçar matar sua ex-namorada, de 66 anos, com facão na cidade de Alcinópolis. O caso aconteceu na manha desta quinta-feira (11).

Conforme as informações policiais, a equipe estava fazendo diligências pela região quando se deparou com o suspeito na frente da residência da vítima, em posse de um facão de 1,28m, proferindo xingamentos e ameaças: “sua ladrona, noiada, vagabunda, hoje eu vou te matar, de hoje você não passa, sua capeta” (sic).

A vítima afirmou que já era a segunda vez que o suspeito ia em sua residência para proferir ameaças e que não possuía aparelho celular para acionar a polícia. Ela já havia feito registros policiais anteriores e solicitado medida protetiva de urgência contra o ex.

Durante a condução do suspeito, ele passou a desacatar e ameaçar a equipe policial, sendo necessário o acionamento de equipe da Polícia Militar para apoio na condução dele à cela com segurança.

O suspeito está sendo autuado em flagrante por ameaça, desacato e resistência e passará por audiência de custódia que decidirá sobre a manutenção de sua prisão.

