Homem é preso traficando “arsenal de guerra” em carro de luxo

Um homem, 28 anos, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) traficando um verdadeiro arsenal de guerra, fuzis, pistolas e munições em um carro de luxo, no último sábado (18), em Selviria.

De acordo com a PRF, eram realizadas fiscalizações na BR- 158, quando abordaram um Jeep Compass. O motorista respondeu de forma contraditória as perguntas dos policiais, que decidiram realizar uma vistoria no veículo.

Os policiais encontraram uma arma de fogo do tipo pistola, alimentada com um carregador municiado com 15 munições 9mm, na cintura do motorista. Ele não possui porte de arma de fogo, e não apresentou documento de registro da referida arma.

No veículo, em compartimentos ocultos, foram encontradas mais 5 (cinco) armas de fogo, sendo 3 (três) fuzis cal. 223/.556 e 2 (duas) pistolas 9mm, além de 11 (onze) carregadores de munição e 100 (cem) munições de calibre 9mm.

O motorista foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Selvíria, juntamente com o veículo e as armas apreendidas.

Deixe seu Comentário

Leia Também