Homem é preso transportando 246 anabolizantes em embaixo do carro

Uma carga de anabolizantes foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta quarta-feira (12), em Eldorado, que fica a 441 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com a PRF, os policiais rodoviários federais fiscalizavam, em conjunto com o Exército Brasileiro, na Unidade Operacional da PRF do município, quando abordaram um Renault/Clio, placas de Rio do Sul, que fica em Santa Catarina.

Em vistoria ao veículo, os policiais conseguiram encontrar embaixo do carro, várias sacolas presas com fita adesiva, que o motorista de 34 anos transportava.

Dentro das embalagens, foram encontrados 246 anabolizantes. O condutor não declarou a origem ou destino dos medicamentos. Ele foi preso e encaminhado para a Polícia Civil em Eldorado, junto com o veículo e a mercadoria.

