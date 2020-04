Homem é preso transportando 450 mil maços de cigarros contrabandeados

Um homem, 43 anos, foi preso nesta segunda-feira (6), transportando 450 mil maços de cigarros contrabandeados, em Caarapó. Ele levaria a mercadoria para Dourados e receberia R$ 2 mil pelo serviço.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma equipe realizava fiscalizações no km 216 da BR-163, quando abordou um caminhão, placas de Lins (SP), acoplado a um semirreboque com placas de Campo Novo (RS).

Durante a abordagem, o condutor confessou estar transportando a carga do contrabandeado, ele revelou ter pegado o produto e o veículo em Ponta Porã e levaria até Dourados, onde outra pessoa seguiria com a viagem.

Segundo a PRF, ele relatou que receberia R$ 2 mil pelo transporte e também disse não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O preso, juntamente com a carreta e a carga apreendida, foi encaminhado para a Polícia Federal em Dourados (MS).

Deixe seu Comentário

Leia Também