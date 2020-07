Homem é preso transportando 5,5 mil maços de cigarros contrabandeados

Um homem foi preso nesta sexta-feira (10) ao ser flagrado com 550 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai, no Distrito de Boqueirão, em Jardim. O produto estava sendo transportado em uma camionete.

Segundo o condutor, de 47 anos, os cigarros foram adquiridos em Bela Vista e iria revendê-los em Jardim. Ele foi preso em flagrante contrabando e encaminhado à Polícia Federal em Ponta Porã, juntamente com o veículo e os cigarros apreendidos

Após contagem, os policias totalizaram 5.500 maços.

Deixe seu Comentário

Leia Também