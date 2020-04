Homem é preso transportando quase meia tonelada de maconha

Um homem, 43 anos, foi preso após tentar fugir transportando 468,7 kg de maconha, na manhã desta quarta-feira (15), na BR-463 em Campo Grande.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem que conduzia um Fiat/Siena iniciou a fuga após visualizar uma equipe policial que fiscalizava a rodovia.

Após a ação do autor os agentes foram atrás indicando uma perseguição, que só chegou ao fim após 4km, o condutor foi abordado após ter parado o carro.

Os policiais encontraram 468,7 kg de maconha divididos em diversos tabletes que estavam escondidos dentro do veículo. O motorista disse ter pego o carro já com a droga e o levaria até Dourados, onde receberia R$ 1.000,00 pelo transporte.

Após checagens no sistema foi constado que o Siena possuía placas falsas, sendo as originais de Caetanópolis (MG), com registro de furto.

O preso, o veículo e a droga foram encaminhados para a Polícia Judiciária local.

Deixe seu Comentário

Leia Também