Homem é preso dois meses após torturar, abusar e matar amigo

Foi preso Antonio Aguero Ferreira, conhecido como San La Muerte, suspeito de ter assassinado, abusado e feito ritual com Miguel Ángel Gonzalez Gimenes em Ciudad de Tobati, Cordillera no Paraguai, há dois meses.

Segundo informações do Amambay, Antonio teria matado Miguel com ajuda de um cúmplice, que não foi identificado.

Na noite do assassinato, Aguero estava bebendo junto com a vítima e a esposa dela. Aguero e Miguel precisaram sair juntos para buscar o filho de Miguel que estaria voltando para casa, mas enquanto eles iam atrás do garoto, o menino chegou à casa onde eles estavam juntos.

Logo pela manhã, Miguel foi encontrado morto a facadas, algemado e com as calças caídas em uma espécie de estuário perto da casa dele.

O caso está sendo investigado pelo promotor Gustavo Sosa.

