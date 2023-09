Homem é resgatado após ficar inconsciente em briga em festa no Clube do Laço

Um homem, de 36 anos, precisou de atendimento médico após se envolver em um briga no Clube do Laço, região da MS-010, em Campo Grande. Ele chegou a ficar inconsciente por alguns minutos após bater a cabeça no chão.

Segundo as informações do boletim de ocorrência, um segurança relatou que não viu a briga, mas testemunhas disseram que a vítima foi agredida e ao cair, bateu a cabeça no chão, ficando inconsciente por alguns minutos.

Ele teria sofrido um corte na região da nunca que houve bastante. Ele recebeu atendimento do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e a Polícia Militar também esteve no local, chegando a conversar com o homem, mas ele não se lembrava do fato e não soube dizer o que havia acontecido.

A vítima foi encaminhada para uma unidade hospitalar para avaliações médicas.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

