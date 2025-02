Homem é roubado após dar carona para desconhecido em Dourados

Um homem, de 25 anos, procurou a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) para denunciar que foi roubado durante a madrugada desta sexta-feira (21), após dar carona para um desconhecido do bairro Dioclécio Artuzi, até um ponto da rodovia MS-156.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Dourados News, a vítima contou que pegou o homem no bairro e foi até a MS-156. Durante o trajeto, o passageiro exigiu que a vítima entregasse seu celular, um Xiaomi Redmi Note 13 C.

Diante da recusa, o suspeito iniciou uma luta corporal, conseguindo tomar o aparelho e também a quantia de R$ 150,00. Após o roubo, ele fugiu em direção a uma propriedade rural, sem adentrá-la.

A vítima sofreu uma lesão no ombro esquerdo durante o confronto. Ainda segundo seu relato, o autor não estava armado, mas aparentava estar sob efeito de álcool. A Polícia Militar realizou buscas na região, porém, o suspeito não foi localizado.

O caso seguirá sendo investigado pelas autoridades policiais.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também