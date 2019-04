Homem é roubado e agredido a pauladas

Fernando Fiuza Nogueira, 33 anos, foi encontrado com diversos ferimentos pelo corpo, na manhã desta segunda-feira (15), no bairro Cabreúva, próximo ao centro da cidade. O homem estava sentado perto de uma esquina gemendo de dor.

Segundo o boletim de ocorrência, Fernando teria sido assaltado próximo a Praça São Francisco, no final da rua 14 de Julho. O homem estava com ferimentos em diversas partes do corpo e foi encontrado sentado perto de poste de iluminação.

A Polícia Militar foi acionada, mas a vítima não soube informar aos policiais quem o teria agredido. As lesões causadas aparentemente foram feitas com um pedaço de madeira. Fernando foi socorrido e encaminhado a Unidade de Pronto Atendimento do Coronel Antonino.

Deixe seu Comentário

Leia Também