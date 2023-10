Homem é roubado e esfaqueado por grupo enquanto aguardava pizza no Tiradentes

Um homem, de 29 anos, foi assaltado e esfaqueado por um grupo de criminosos na noite desta segunda-feira (9) na região do bairro Tiradentes, em Campo Grande. A vítima aguardava para pegar uma pizza e havia se deslocado até uma conveniência para comprar cerveja, quando houve o ataque.

Mesmo ferido, o rapaz buscou ajuda no CRS (Centro Regional de Saúde) Tiradentes, onde recebeu atendimento médico pela equipe de plantão, que foi responsável por acionar a Polícia Militar.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima explicou para os militares que estava passeando pela cidade e foi até uma pizzaria e enquanto aguardava a finalização do seu pedido, foi até uma conveniência no intuito de comprar algumas cervejas.

Ao sair do seu carro e ir em direção ao estabelecimento, o homem foi abordado por vários suspeitos que pediram seu celular e outros pertences, que mesmo entregando o aparelho telefônico, a vítima foi ferida com dois golpes de faca que atingiram o ombro e o tórax no lado esquerdo.

A vítima não corre risco de morte e foi orientada a comparecer futuramente na delegacia para outros esclarecimentos a cerca do fato.

O caso foi registrado como roubo majorado pelo concurso de pessoas e roubo majorado com emprego de arma branca na Polícia Civil.

