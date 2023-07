Homem é sequestrado ao sair de farmácia e esfaqueado durante roubo no Carandá Bosque

Um homem, de 34 anos, precisou ser encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande, após ser sequestrado e esfaqueado por criminosos durante um assalto, que aconteceu na madrugada desta segunda-feira (24) no bairro Carandá Bosque, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima saia de uma farmácia sem indicar o endereço e de repente foi abordado por dois homens, que o jogaram a força dentro de um veículo, a princípio de modelo Volkswagen Gol.

Dentro do veículo, os homens armados com facas tentaram pegar o dinheiro e o celular da vítima, mas o homem resistiu e reagiu ao assalto, sendo esfaqueado em várias regiões do corpo.

A vítima conseguiu sair do veículo e pedir ajuda. Inicialmente, ele foi deixado no posto de saúde do bairro Aero Rancho, no entanto, foi encaminhado até a Santa Casa, onde uma equipe da Polícia Militar conseguiu contato com ele e tentou pegar alguns detalhes, mas ele estava sob efeito de medicamentos. Não foi possível identificar seu pertences foram subtraídos.

O homem possuía dois cortes na face esquerda, escoriações no pescoço e cortes na mão esquerda e direita, tendo a equipe médica relatado que o estado de saúde requer atenção, por isso ele ficaria internado no hospital.

O caso foi registrado como roubo majorado pelo concurso de pessoas e roubo se da violência resulta lesão corporal grave, na forma tentada na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

