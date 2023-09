Homem é sequestrado após sacar dinheiro em agência de Campo Grande

Durante a noite desta segunda-feira (11), o Batalhão de Choque da Polícia Militar resgatou um homem que foi sequestrado por criminosos em Campo Grande. Ele foi encontrado sentado e chorando bastante com ferimentos pelo corpo na região da Chácara dos Poderes, logo após ter seu veículo Fiat Uno, roubado pelos bandidos, que foi recuperado também ao longo da noite.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o homem havia saído de uma agência bancária onde realizou um saque de pouco mais de R$ 1,9 mil e iria repassar esse valor para sua esposa.

Porém, ao entrar no seu veículo, ele foi abordado por dois indivíduos com uma moto, que chegaram a perguntar se a vítima era motorista de aplicativo, mas com a negativa, os criminosos apontaram uma arma para ele e logo entraram no Fiat Uno.

Sequestrado, a vítima precisou rodar por horas pela cidade, passando até mesmo pelo bairro Los Angeles, onde outro criminoso com uma tatuagem de carpa no braço esquerdo, entrou no veículo.

Como ato do crime, os bandidos pegaram o celular do homem e passaram a mandar mensagens para a esposa dele, enquanto passavam pelo bairro Maria Aparecida Pedrossian, pararam para comprar uma água e ao chegar no Chácara dos Poderes, eles passaram a pedir o dinheiro que estava com a vítima. Logo em seguida, liberaram vítima e o carro e tomaram sentido ignorado.

Da vítima foram levados R$ 1,6 mil que estavam na carteira, além de mais de R$ 1,9 mil sacados do banco. A vítima apresentava arranhões e lesões provocadas por agressões.

O Batalhão de Choque, Polícia Civil e Perícia Científica estiveram no local.

