Polícia

Homem é sequestrado e espancado a mando da ex-mulher em Campo Grande

Durante o crime, ele foi obrigado a rezar enquanto tinha armas apontadas para sua cabeça

18 outubro 2025 - 14h51Brenda Assis
Ilustrativa Ilustrativa   (Jornal da Nova)

Homem, de 48 anos, foi sequestrado, brutalmente agredido e a ameaçado de morte durante a tarde de sexta-feira (16), no Bairro Vila Popular, em Campo Grande. Ele teria sido levado para Terenos pelos criminosos. A vítima acredita que o sequestro foi encomendado pela ex.

Conforme o registro policial, ele estava em seu local de trabalho quando dois homens chegaram em um Chevrolet Corsa portando uma arma de fogo cada. Por não terem visto a vítima assim que entraram na empresa, perguntaram por ele e ao localizarem o rapaz o obrigaram a entrar no carro.

Ele então foi levado até um terreno ermo, onde foi retirado do carro e passou a ser agredido violentamente. Enquanto apanhava, o homem foi obrigado a rezar enquanto tinha armas apontadas para sua cabeça. A vítima destalhou para os policiais que os suspeitos estavam aguardando uma ligação que autorizaria sua execução.

Antes de fugirem e abandonarem a vítima no meio do nada, os autores disseram para o homem se aproximar de sua ex-esposa. Percebendo que não tinha mais movimentações no local, o homem se levantou e voltou até seu local de trabalho, onde pediu ajuda.

Para a Polícia Civil, ele explicou que já existem boletins de ocorrência registrados envolvendo ele e sua ex-esposa. Em continuação, diz não ter tempo para entrar em contato com ela, já que vive ocupado com os afazeres domésticos e sua rotina no serviço.

Após a separação, os filhos do casal, ainda menores, ficaram sobre responsabilidade da vítima. Diante da situação, registrou o caso na delegacia de Polícia Civil de Terenos e será investigado.

