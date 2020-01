Homem e sobrinha de 7 anos são sequestrados e deixados amarrados em mata

Wellington Braulio de Souza, de 42 anos, e a sobrinha, de 7, foram sequestrados na noite dessa segunda-feira (27) durante roubo a veículo no bairro Parati, em Campo Grande.

Conforme informações do boletim de ocorrência, eles foram abordados por três bandidos armados no momento em que chegavam em casa.

A vítima contou à polícia que chegou em casa por volta das 23h10 em um veículo Fiat Pálio e, ao descer do veículo, foi abordada por três bandidos armados. A sobrinha do motorista, de 7 anos, estava dormindo no banco traseiro do carro.

Os suspeitos mandaram a vítima entrar no veículo novamente e entregar a carteira. Eles seguiram até a região do bairro Moreninha II e amarraram homem em um matagal. Segundo o motorista, a sobrinha foi colocada sentada entre suas pernas e chorava o tempo todo.

O trio fugiu com o veículo e, pouco tempo depois, a vítima conseguiu sair do matagal com a sobrinha e pediu ajuda em uma casa. Wellington também relatou que foi agredido pelo trio com coronhadas para que passasse a senha do cartão do banco.

Ainda segundo a ocorrência, o carro era locado. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Tiradentes como roubo majorado pela restrição de liberdade da vítima, roubo majorado pelo concurso de pessoas e roubo majorado se a violência ou ameaça exercida com emprego de arma de fogo.

