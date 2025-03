Homem Ã© socorrido apÃ³s carro capotar e pegar fogo na BR-163, em NaviraÃ­

Homem, de 58 anos, ficou ferido durante grave acidente de trânsito ocorrido durante a tarde de domingo (2), na BR-163.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Tá Na Mídia Naviraí, a vítima e um sobrinho, de 32 anos, saíram de um assentamento no município de Itaquiraí, seguindo para a cidade de Naviraí quando o condutor acabou perdendo o controle de direção.

Por conta disso, o carro capotou várias vezes antes de pegar fogo às margens da rodovia. As chamas se alastraram para a vegetação, localizada nos arredores da via, as chamas foram então controladas com a ajuda de um caminhão pipa de uma usina da região.

As equipes da CCR MSVias foram acionadas, socorrendo o homem e o encaminhando para um hospital da cidade. Além da concessionária, equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) foram acionadas para atender o caso.

