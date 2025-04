Homem é socorrido após 'pular de ponta' em rio e sofrer traumatismo craniano no Pantanal

Um homem, de 32 anos, foi socorrido pelo Grupamento de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros, após pular de ponta no rio, bater a cabeça e sofrer um traumatismo craniano. O resgate aconteceu no final da tarde de quarta-feira (9), em uma fazenda localizada na região da Necolândia, cerca de 150km de distância de Coxim, no Pantanal de Corumbá.

Conforme as informações do Corpo de Bombeiros, as equipes foram até o local de difícil acesso usando um helicóptero. Ao chegar, os militares encontraram a vítima com TCE (Traumatismo Crânio Encefálico) moderado e um corte na cabeça com exposição da calota craniana.

Apesar disso, o homem estava consciente e orientado. Após receber os primeiros socorros, ele foi colocado na aeronave e levado para o hospital.

Por conta do seu estado de saúde, ele será transferido para Campo Grande, onde deve chegar por volta das 10h da manhã de hoje, onde receberá tratamento médico especializado.

