Homem é socorrido após se cortar com caco de vidro em Corumbá

Um colombiano de 43 anos ficou ferido após sofrer dois cortes profundos no antebraço esquerdo durante a manhã deste domingo (16). O caso aconteceu na Rua 13 de Junho, região central de Corumbá.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada para atendimento e ao chegar no local encontrou uma guarnição da Polícia Militar e a vítima caída ao solo, com sangramento ativo.
O homem então contou que os ferimentos foram provocados por pedaços de vidro após um momento de forte abalo emocional ligado a problemas pessoais.
Os bombeiros realizaram controle da hemorragia, curativos e estabilização da vítima. Em seguida, ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal, onde permaneceu sob cuidados do médico de plantão.
