Homem é socorrido ao ser baleado duas vezes na antiga rodoviária de Campo Grande

Homem, de 29 anos, foi socorrido após ser ferido com dois disparos de arma de fogo, na rua Dom Aquino, ao lado da antiga rodoviária, na região central de Campo Grande, durante a madrugada desta quinta-feira (4).

Segundo consta no boletim de ocorrência, uma testemunha ouviu os disparos e acionou a Polícia Militar, que ao chegar no endereço, encontrou a vítima com ferimento na perna e outro na região da bacia.

Outra testemunha que teria presenciado o fato, alegou que o suspeito seria uma pessoa de alcunha 'Gel'. Foi repassado um endereço de onde ele poderia estar.

Durante as diligências, o suspeito foi localizado e na checagem realizada pelos policiais, ficou constatado que o suspeito tinha um mandado de prisão em aberto. Ele foi conduzido para o local dos fatos e posteriormente para a delegacia.

A Polícia Civil e a Polícia Científica também estiveram presentes no local para os trabalhos de praxe.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio.

