Homem Ã© socorrido apÃ³s ser eletrocutado e cai de telhado em Aquidauana

Homem, que não teve o nome divulgado, foi socorrido em estado grave durante a quinta-feira (6) após sofrer uma descarga elétrica em Aquidauana.

Conforme as informações do site A Princesinha News, a vítima estava no telhado de uma casa fazendo reparo quando sofreu a descarga. Por conta disso, ele foi arremessado ao chão de maneira violenta.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e ao chegar, encontrou o homem com queimaduras nos pés, causadas pela saída da corrente elétrica. Ele ainda tinha um corte na boca. Consciente e orientada, a vítima estava reclamando de dores no braço esquerdo.

Ele recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado para o pronto-socorro, onde passou por atendimento médico especializado.

