Homem é socorrido após ser esfaqueado na Calógeras

Homem, de 47 anos, precisou ser socorrido depois de ser esfaqueado na perna no cruzamento da Avenida Calógeras com a Rua 15 de Novembro, no centro de Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para averiguar um caso de lesão corporal. Ao chegar no local, encontraram a vítima e foram informados que o autor da facada é conhecido como ‘Ton’.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, socorrendo o homem e o encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon, onde recebeu atendimento médico especializado e ficou internado. A vítima não corre risco de morte.

O caso foi então registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

