Homem é socorrido com 7 perfurações no Los Angeles

Durante o último domingo (1°), o primeiro dia do ano, muitas ocorrências policiais aconteceram em Campo Grande e uma delas foram de um homem, de 44 anos, socorrido com ao menos 7 perfurações nas costas e no tórax na rua Botelho de Magalhães, no bairro Los Angeles.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, apesar das facadas, estava andando normalmente e estava consciente, conversando normalmente com a equipe da Polícia Militar.

O homem não soube dizer o que de fato teria acontecido, mas lembrou-se ao dizer que um desconhecido havia o esfaqueado.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, constatou os ferimentos e encaminhou a vítima para a Santa Casa. Eram duas perfurações nas costas e cinco no tórax.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

