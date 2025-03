Homem Ã© socorrido com afundamento de crÃ¢nio apÃ³s andar desorientado na rua

Um rapaz, de 20 anos, foi socorrido em estado grave após ser encontrado caminhado completamente desorientado em uma das ruas do Bairro Cabreúva, em Campo Grande, durante as primeiras horas da manhã deste sábado (8).

Conforme as informações do boletim de ocorrência, uma testemunha estava saindo de casa quando avistou a vítima cambaleando. Ao se aproximar e ver o sangue, ele rapidamente acionou o Corpo de Bombeiros e as equipes da Polícia Militar.

Como o jovem estava desorientado, sem conseguir verbalizar muita coisa, os policiais não conseguiram colher detalhes sobre onde e como a vítima teria sido agredida.

Após os primeiros socorros no local, os militares explicaram que o jovem estava com um corte profundo na cabeça e afundamento do crânio. Por conta disso, ele seria encaminhado para a Santa Casa.

O caso foi registrado como lesão corporal de natureza grave se resultar perigo de vida na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, e será investigado.

