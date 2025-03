Homem Ã© socorrido com afundamento de crÃ¢nio apÃ³s ser espancado no Noroeste

Homem, de 32 anos, foi socorrido em estado grave após ser espancado em uma das ruas do Bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande, durante a madrugada desta terça-feira (4).

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por populares, pois a vítima estaria com sangramento intenso na cabeça, mas ainda assim seguia consciente e orientado. Ao chegar no local indicado, os militares encontraram o homem deitado na calçada, com vários ferimentos pelo corpo.

Mesmo estando acordado, ele estava passando informações desconexas para a guarnição. Um testemunha então contou que a vítima teria sido agredida por três pessoas, mas não chegou a ver quem era.

Diante da situação, o Corpo de Bombeiros foi acionado. Após os primeiros socorros os bombeiros detalharam que o homem possui afundamento de crânio, fratura no braço direito e vários cortes pelo corpo. Ele acabou sendo encaminhado para a Santa Casa.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, e será investigado.

