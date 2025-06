Homem é socorrido com fratura exposta após capotamento de carro em Corumbá

Homem, de 60 anos, precisou ser socorrido depois que o carro que ele estava capotou várias vezes durante a terça-feira (17), na MS-228, Estrada Parque “Pantanal Sul”, em Corumbá.

Conforme as informações divulgadas, as equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas por volta das 18h50. A guarnição interceptou o veículo que trazia a vítima nas proximidades da região conhecida como Banda Alta, cerca de 80 km da área urbana da cidade.

O homem estava consciente e orientado, porém apresentava escoriações por todo o corpo e uma fratura exposta no braço esquerdo, com avulsão (quando pele e tecidos são arrancados, expondo as estruturas internas).

Após os primeiros atendimentos no local, a vítima foi removida para o Pronto-Socorro Municipal. Segundo os bombeiros, o corpo clínico informou que a vítima passaria por cirurgia devido a gravidade do ferimento no braço.

