Homem é socorrido com fraturas pelo corpo após cair de cavalo em fazenda do Pantanal

Um trabalhador rural, de 25 anos, funcionário de uma fazenda no Pantanal Sul-mato-grossense, sofreu fraturas na tíbia e fíbula após cair de um cavalo. O acidente aconteceu durante a tarde de quarta-feira (9).

De acordo com O Pantaneiro, devido ao local remoto do acidente, o resgate contou com o uso de uma aeronave particular para levar a vítima até Aquidauana, onde recebeu os primeiros atendimentos do Corpo de Bombeiros.

A ação foi efetuada por ser considerado o meio mais rápido para garantir atendimento médico adequado a vítima. Uma equipe do Corpo de Bombeiros se deslocou até o Aeródromo de Aquidauana para aguardar a chegada da aeronave.

No local, os militares realizaram os procedimentos de primeiros socorros, com técnicas de imobilização para estabilizar a vítima, que foi encaminhada em seguida ao hospital da cidade.

