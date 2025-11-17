Menu
Polícia

Homem é socorrido com várias lesões após ser espancado por grupo no Pioneiros

Os suspeitos fugiram depois que as agressões acabaram

17 novembro 2025 - 16h11Brenda Assis
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registradoDepac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado   (Luiz Vinicius)

Homem de 43 anos foi espancado por um grupo de pessoas durante a noite deste domingo (16), na Rua Ana Luísa de Souza, localizada no Bairro Pioneiros, em Campo Grande.

Conforme o registro policial, a Polícia Militar foi acionada para ir até o endereço para atender um caso de vias de fato. Ao chegar no local indicado, encontraram a vítima caída ao solo, apresentando múltiplas lesões corporais.

Alguns moradores da região então contaram que o homem havia sido agredido por diversas pessoas, que fugiram após a confusão ser separada. Entre os ferimentos, a vítima apresentava lesões nos calcanhares, joelhos, abdômen e rosto.

O Corpo de Bombeiros foi então acionado, socorrendo o homem e o encaminhando para a Santa Casa.

O caso acabou sendo registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como lesão corporal dolosa e será investigado.

