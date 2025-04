Homem é socorrido desacordado após apanhar por fazer xixi no meio da Avenida Guaicurus

Um jovem, de 22 anos, foi socorrido inconsciente depois de apanhar de um homem, de 30 anos, por urinar no meio da Avenida Guaicurus, na altura do Bairro Jardim Monumento, em Campo Grande. O caso aconteceu durante a madrugada deste domingo (20).

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de lesão corporal. Ao chegar no local, encontrou a vítima desacordada já recebendo atendimento médico do Corpo de Bombeiros, que rapidamente encaminhou o rapaz para a Santa Casa.

Testemunhas detalharam que o jovem teria sido agredido por um homem que também consumia bebidas alcoólicas no local. Por conta disso, os militares foram até a casa do suspeito, que afirmou ter cometido as agressões.

Ele explicou que a vítima estava apresentando comportamento alterado, urinando no meio da rua e da calçada e por conta disso o reprimiu. Porém, o rapaz não gostou e passou a ficar agressivo, parindo para cima do autor que o agrediu para se defender.

Enquanto a ocorrência era atendida, o pai e o irmão da vítima foram até o local para pegar os pertences do jovem, como sua moto.

No hospital, os policiais foram informados que o homem está internado na área verdade do hospital, sem risco de morte. Diante da situação, o caso foi registrado como lesão corporal dolosa e será investigado pelas autoridades.

