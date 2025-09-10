Homem é socorrido desacordado após ser espancado em Nova Andradina

Homem, de 29 anos, foi encontrado inconsciente após ser agredido por populares no bairro Durval Andrade Filho, em Nova Andradina. O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira (10).

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Jornal da Nova, a Polícia Militar foi acionada para anteder um caso de lesão corporal, dando apoio as equipes do Corpo de Bombeiros.

Quando chegaram ao endereço indicado, a vítima já havia sido socorrida e levada para um hospital da região. Na unidade de saúde, a equipe médica constatou que a vítima apresentava lesões na região da face, aparentemente provocadas por agressão física.

Por estar inconsciente, o homem não conseguiu passar informações para as autoridades a respeito do caso. Os fatos estão sendo investigados pelas autoridades policiais.

