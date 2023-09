Homem é socorrido em estado grave ao ser baleado em Ladário

Homem, que não teve a identidade divulgada, foi atingido por três tiros na região do abdômen durante a madrugada desta quinta-feira (21), na cidade de Ladário. Ele está internado em estado grave no hospital público de Corumbá.

Conforme as informações iniciais, a Polícia Militar foi acionada para atender uma vítima de disparos que arma de fogo, que teria dado entrada na unidade de saúde.

Ao chegar a unidade, as equipes conversaram com os médicos, sendo informados de que o homem tinha três perfurações na região do abdômen. Ele teria sido socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), na cidade de Ladário.

Porém, segundo o site Folha MS, devido a gravidade dos ferimentos, acabou sendo transferido pelo socorro até o pronto-socorro do hospital público de Corumbá.

Como a vítima estava inconsciente e sendo encaminhado ao centro cirúrgico, os militares não conseguiram obter mais informações do ocorrido.

O caso foi registrado pela guarnição na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá.

